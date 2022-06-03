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Частину України накриють грози, град і шквали: де зіпсується погода

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Частину України накриють грози, град і шквали: де зіпсується погода

Фото: pixabay.com

Через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попередили українців про погіршення погоди 3 червня, в центральних і східних областях. Країну накриють грози, град і шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Вдень, 3 червня ,у східних та центральних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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