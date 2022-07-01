Через аномальну спеку у Миколаєві виникла масштабна пожежа на підприємстві

Через аномальну спеку у Миколаєві виникла масштабна пожежа на підприємстві

Вдень 1 липня через аномальну спеку загорілося підприємство у Миколаєві.

Орієнтовна площа пожежі 150 кв.м. Попередня причина горіння - самозаймання через аномальну спеку, яка тримається в Україні уже декілька днів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"Близько 16:00 на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами. По підвищеному номеру виклику на місце прибули чергові відділення та аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.

Через півтори години, о 17:25, пожежу вдалося ліквідувати. Інформації щодо постраждалих немає.

Раніше синоптикиня розповіла, коли в Україні очікується послаблення спеки.

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