Через аномальну спеку у Миколаєві виникла масштабна пожежа на підприємстві

Вдень 1 липня через аномальну спеку загорілося підприємство у Миколаєві.
Орієнтовна площа пожежі 150 кв.м. Попередня причина горіння - самозаймання через аномальну спеку, яка тримається в Україні уже декілька днів.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Близько 16:00 на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами. По підвищеному номеру виклику на місце прибули чергові відділення та аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.
Через півтори години, о 17:25, пожежу вдалося ліквідувати. Інформації щодо постраждалих немає.
Раніше синоптикиня розповіла, коли в Україні очікується послаблення спеки.
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