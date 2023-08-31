Чи був загиблий під час стрілянини у Дніпрі п'яним: у ДБР зробили заяву

Наразі Державне бюро розслідувань не може підтвердити інформацію про виявлення алкоголю в крові чоловіка, якого 29 серпня у Дніпрі застрелив поліцейський.

Про це радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян розповіла в ефірі телемарафону.

За її словами, раніше у бюро наголошували: "є підозра, що вбитий громадянин був у стані алкогольного сп'яніння, коли трапився інцидент з поліцейськими". Наразі офіційні результати експертиз ще не готові.

"Наразі я не можу підтвердити, що ті результати (експертизи - Ред.), які в Інтернеті, є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. Коли вони будуть готові і в них дійсно буде підтвердження про кількість алкоголю в крові, ми одразу повідомимо. Я не можу підтвердити правдивість цих документів", - заявила вона.

До слова, напередодні ЗМІ на посиланням на джерело в правоохоронних органах писали, що у загиблого виявили алкоголь в крові на рівні 2,48 проміле, а в сечі - на рівні 2,78 проміле. Це кратно випитій одній пляшці горілки.

Стрілянина у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі патрульний застрелив пасажира Jaguar на очах у дітей - сталося це після того, як поліція зупинила авто, яке порушило правила дорожнього руху.

Після інциденту патрульного поліцейського затримали. Його звинувачують у перевищення службових повноважень. Правоохоронцеві загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Напарниця патрульного перебуває в лікарні. Свідки розповідають: після удару чоловіка з авто вона на деякий час знепритомніла. Її шпиталізували з переломами кісток обличчя.

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