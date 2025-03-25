Чи підтримують українці 30-денне припинення вогню: результати опитування

Соціологи дізналися, як українці оцінюють тимчасове перемир’я: від підтримки до скептицизму.

Абсолютна більшість українців позитивно сприймають пропозицію про 30-денне припинення вогню, яка була висунута Росії після перших переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, 77% опитаних громадян України позитивно ставляться до пропозиції щодо тимчасового припинення вогню.

Найчастіше опитані – 47% із 77% – висловлювали думку, що припинення вогню є способом показати, що Росія не хоче миру або що Москва порушує домовленості. Ще 12% українців назвали це способом розблокувати військову допомогу. А 18% громадян вважають це насамперед кроком до завершення війни на прийнятних для України вимогах.

Водночас 8% українців вважають припинення вогню помилковим кроком, який послабить державу, 7% – кроком відчаю влади через складну ситуацію на фронті. Ще 2% опитаних вважають припинення вогню насамперед кроком до капітуляції України.

Опитування КМІС було проведене протягом 12-22 березня 2025 року серед 1326 повнолітніх респондентів на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України.

До слова, як повідомила раніше соціологиня Євгенія Близнюк, близько 25% українців під впливом риторики президента США Дональда Трампа вірять у закінчення війни вже до кінця 2025 року.