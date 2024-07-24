Чи звільнить Зеленський Сирського: нардеп відреагував на чутки

На думку Романа Костенка, звільнення Сирського не піде на користь українській армії.

Заміна головкома ЗСУ Олександра Сирського навряд чи піде на користь Збройним силам і ситуації на фронті.

Таку думку висловив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

Нардеп визнав, що президент Зеленський дійсно має право звільнити головнокомандувача ЗСУ. Однак не зрозуміло, чи буде це корисним для української армії.

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"Чи може він (Зеленський – Ред.) змінити головкома? Може – це його права. Чи змінить – якісь чутки ходили, але я не знаю. Питання – чи піде це на користь армії. Часта зміна главкомів точно не йде на користь тому чи іншому державному органу, а тут військовий орган. Такої явної інформації, що його змінять, в мене немає", – каже Костенко.

За його словами, зараз багато хто займається дискредитацією Сирського, і до цього процесу долучені навіть народні депутати. Про кого саме ідеться, Костенко не уточнив, але, ймовірно, мав на увазі свою колегу Мар'яну Безуглу, яка в останні місяці активно критикує головкома.

Нагадаємо, що головком ЗСУ Сирський дав перше інтерв'ю для Заходу і розповів про фронт, втрати і мобілізацію.

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