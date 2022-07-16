Чому здорожчав цукор і що буде з цінами далі: відповідь експертки

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин пояснила, чому цукор так здорожчав останнім часом і коли можна очікувати стабілізації цін на нього.

За словами експертки, у червні цукор був одним з лідерів подорожчання серед продуктів харчування.

Про це пише РБК-Україна.

За словами Литвин, на зростання цін на цукор впливає цілий ряд факторів. Серед них, зокрема підвищений попит зі сторони споживачів через сезон консервування фруктів, а також зростання вартості енергоносіїв, пального, значне зростання вартості доставки.

Крім того, експертка зазначає, що в кінці сезону ціни зазвичай дещо зростають. Проте вже у вересні розпочнеться збір врожаю цукрових буряків нового сезону і, відповідно, новий сезон цукроваріння.

"Якщо погодні умови дозволять отримати гарну врожайність, бо засіяли достатню кількість площ, то буде вироблено достатню кількість цукру і ціна стабілізується. Однак інфляційні процеси, які можуть спостерігатися в Україні, можуть додатково вплинути на подальше ціноутворення", - зазначила Литвин.

Нагадаємо, очліьник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що по Україні в середньому ліки здорожчали на 12%.

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