До Чорнобиля їдуть навіть із Зімбабве: кому дозволено, що подивитися та основні маршрути

До Чорнобиля їдуть навіть із Зімбабве: кому дозволено, що подивитися та основні маршрути

У 2021 році зону відчуження відвідало удвічі більше туристів, ніж минулого. Зустрічали там навіть Новий рік.

Чорнобильська зона стала популярним місцем для мандрівників зі всього світу.

Про це свідчать статистичні дані, які підсумовує ДП "ЦОТІЗ", повідомляє пресслужба відомства.

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За даними підприємства, у 2021 році зону відчуження відвідало 73086 осіб. Це удвічі більше, ніж минулого року – 36450 осіб.

"Поступово люди змінюють ставлення до території, де колись сталась трагедія. Вони не бояться, їм цікаво. Цікаво знати про події, що відбулись тут майже 36 років тому. Вони дивуються, коли бачать сучасну Чорнобильську зону. Так, там лишились зони особливої небезпеки, але відвідування відбувається тільки згідно офіційно затверджених маршрутів, на яких контрольні рівні можливого опромінення гарантовано не буде перевищено", - розповідають на підприємстві

У грудні українці подорожують до Чорнобиля менше, іноземців – втричі більше

Традиційно, у грудні кількість відвідувачів йде на спад. Про це свідчить динаміка відвідування 2017-2021 років. У грудні 2021 року Чорнобиль відвідало 3452 особи, з них українців – 845; іноземців майже втричі більше – 2607.

Порівняно з листопадом змінилась трійка країн-лідерів, з яких найбільше їхало іноземних громадян - Іспанія помінялась місцями з Польщею. Іспанія – 481 особа; Велика Британія – 325 осіб; Польща – 240 осіб.

"Для тих, хто перебував тут у грудні, зима зробила чудовий подарунок – неймовірні фото засніженої Прип’яті, Чорнобильської АЕС, самого міста Чорнобиль, чарівних пейзажів та краєвидів Чорнобильського заповідника", – розповіли у ДП "ЦОТІЗ".

Лисиця в Чорнобильській зоні. Гармонія людини і природи. ЧОРНОБИЛЬ: ГАРМОНІЯ ЛЮДИНИ ТА ПРИРОДИ В ОДНОМУ ВІДЕО Знову в Чорнобильській зоні помічено лисенятко, що йшло на контакт з людьми. Місцеві працівники кажуть, що виходить звірятко на шлях вже не вперше - деяким щастило фотографувати й фільмувати тварину. А от чи той це лис, відео з яким публікували раніше, чи ще один вирішив встановити контакт з представниками іншого виду зони відчуження, поки, незрозуміло, бо помічали рудих на різних ділянках зони. Лисиць прийнято вважати хижаками, що володіють інтелектуальними здібностями, частина яких проявляється під час видобутку їжі. Недарма в багатьох слов`янських казках руді відрізняються хитрістю й спритністю. #мандруйУкраїною #Chernobylzone #ExclusionZone #ChernobylExclusionZone #чорнобильськазона #зонавідчуження #цотіз #ДПЦОТІЗ #cotiz #Чорнобиль #чребз Опубликовано Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ Вторник, 21 декабря 2021 г.

Їдуть із Зімбабве, Коста-Ріки, Вануату

У 2021 році до Чорнобильської зони відчуження їхали з найрізноманітніших куточків світу, про що свідчать статистичні дані та цифри. За рік у Чорнобилі побували 39172 українці.

"І це не дивно, адже закрита зона поступово стає відкритою. І те, що з дитинства розповідали вчителі, чули з телевізора, бачили в інтернеті, те, що лякало й стало доступним – є бажання побачити. Але вражає й кількість іноземних візитерів – 33914 осіб. Для більшості з них фактором, що спонукав приїхати, став вихід серіалу "Чорнобиль" та інформаційні матеріали з Інтернету", – розповідають на підприємстві.

Найбільше іноземців до Чорнобиля їдуть з Польщі, США та Німеччини.

Крім того, до України, аби побачити Чорнобильську зону їдуть з таких екзотичних для нас країн, як Зімбабве, Коста-Ріка, Вануату, Парагвай, Болівія, Фіджі. Також з Бразилії приїхало 492 особи, з Австралії – 205 осіб.

У Чорнобилі зутрічали Новий рік 2022

31 грудня 2021 року, окрім працівників підприємств зони відчуження, в Чорнобилі перебувало ще 42 відвідувача, які вирішили, що зустріти 2022 рік в Чорнобильській зоні – то дуже незвично.

Святкували прихід року Тигра 34 громадянина Польщі, 5 громадян Чехії, 1 громадянин України, 1 громадянин Білорусії, 1 громадянин Італії.

Хто може відвідувати Чонобильську зону: основні правила та маршрути

Відвідати зону відчуження з ознайомчим візитом можуть громадяни усіх країн світу, які досягли 18 років та не мають медичних протипоказань для перебування.

Важливо! Перебувати у зоні відчуження можна не більше 5 діб.

У 2021 році серед відвідувачів переважали одноденні поїздки.

"Один з варіантів - дводенний візит. За цей час є можливість побачити більше, ніж за один день. На ночівлю можна зупинитись у трьох хостелах міста Чорнобиль або села Дитятки, що поруч із Зоною відчуження", - розповіли на підприємстві.

Ознайомитись з офіційно-затвердженими маршрутами відвідування можна тут.

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