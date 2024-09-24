Де на фронті є успіхи ЗСУ та просування ворога: оновлена мапа DeepState

Наші бійці продовжують героїчно стримувати ворога.
Сили Оборони України звільнили територію агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області. При цьому ворог окупував Українськ, що на Донеччині.
Про це йдеться в оновленій мапі DeepState.
Окупанти також просунулися біля Пречистівки, Селидового, Невельського, в Желанному Першому та Невському.
Раніше зазначалося, що армія РФ має просування біля восьми населених пунктів. Зокрема, йдеться про Північне, Красногорівку й Торецьк Донецької області.
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