Де на фронті є успіхи ЗСУ та просування ворога: оновлена мапа DeepState

Сили Оборони України звільнили територію агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області. При цьому ворог окупував Українськ, що на Донеччині.

Про це йдеться в оновленій мапі DeepState.

Окупанти також просунулися біля Пречистівки, Селидового, Невельського, в Желанному Першому та Невському.

Раніше зазначалося, що армія РФ має просування біля восьми населених пунктів. Зокрема, йдеться про Північне, Красногорівку й Торецьк Донецької області.

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