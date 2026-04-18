До Києва з новим похолоданням суне небезпечна стихія: синоптики попередили, коли очікувати

Синоптики розповіли, якою буде погода на Київщині 18 квітня / © УНІАН

У суботу, 18 квітня, мешканців столичного регіону очікує хмарна погода з періодичними дощами. Водночас синоптики попереджають про нічні приморозки, через які в області оголошено жовтий рівень небезпеки.

За даними Українського гідрометцентру, на Київщині у суботу буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі та вдень пройдуть невеликі дощі.

Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься в межах від +3 до +8 градусів тепла, вдень — від +11 до +16 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +6 тепла, вдень повітря прогріється до +14 градусів вище нуля.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, 18 квітня у столиці хмарна погода протримається увесь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися.

Температура повітря коливатиметься від +7 градусів тепла вночі до +12 градусів тепла вдень.

Водночас синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини. Вночі 19 та 20 квітня на поверхні ґрунту будуть заморозки до -3 градусів нижче нуля. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

