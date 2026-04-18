ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1133
Час на прочитання
2 хв

До Києва з новим похолоданням суне небезпечна стихія: синоптики попередили, коли очікувати

Столицю очікує похмура субота з дрібними дощами та помірним теплом до +14 градусів.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Синоптики розповіли, якою буде погода на Київщині 18 квітня

Синоптики розповіли, якою буде погода на Київщині 18 квітня

У суботу, 18 квітня, мешканців столичного регіону очікує хмарна погода з періодичними дощами. Водночас синоптики попереджають про нічні приморозки, через які в області оголошено жовтий рівень небезпеки.

Детальний прогноз погоди у Києві 18 квітня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

За даними Українського гідрометцентру, на Київщині у суботу буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі та вдень пройдуть невеликі дощі.

Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься в межах від +3 до +8 градусів тепла, вдень — від +11 до +16 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +6 тепла, вдень повітря прогріється до +14 градусів вище нуля.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, 18 квітня у столиці хмарна погода протримається увесь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися.

Температура повітря коливатиметься від +7 градусів тепла вночі до +12 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 18 квітня

Погода у Києві 18 квітня / © скриншот

Водночас синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини. Вночі 19 та 20 квітня на поверхні ґрунту будуть заморозки до -3 градусів нижче нуля. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про заморозки вночі 19 та 20 квітня на Київщині

Синоптики попереджають про заморозки вночі 19 та 20 квітня на Київщині / © Укргідрометцентр

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Дата публікації
Кількість переглядів
1133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie