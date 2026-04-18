В Киев с новым похолоданием движется опасная стихия: синоптики предупредили, когда ожидать

Синоптики рассказали, какой будет погода на Киевщине 18 апреля / © УНИАН

Реклама

В субботу, 18 апреля, жителей столичного региона ожидает облачная погода с периодическими дождями. В то же время синоптики предупреждают о ночных заморозках, из-за которых в области объявлен желтый уровень опасности.

По данным Украинского гидрометцентра, на Киевщине в субботу будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью и днем пройдут небольшие дожди.

Реклама

Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться в пределах от +3 до +8 градусов тепла, днем — от +11 до +16 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +6 тепла, днем воздух прогреется до +14 градусов выше нуля.

Как сообщают на погодном портале Sinoptik, 18 апреля в столице облачная погода продержится весь день. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который ближе к середине дня должен закончиться.

Температура воздуха будет колебаться от +7 градусов тепла ночью до +12 градусов тепла днем.

Реклама

Погода в Киеве 18 апреля

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. Ночью 19 и 20 апреля на поверхности почвы будут заморозки до -3 градусов ниже нуля. В регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о заморозках ночью 19 и 20 апреля на Киевщине / © Укргидрометцентр

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.