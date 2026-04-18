Дрони кілька годин атакували місто: РФ вдарила по житлових кварталах обласного центру

Рятувальники. / © Associated Press

Вночі проти суботи, 18 квітня, росіяни кілька годин тероризували безпілотниками Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Російські дрони пошкодили житлові будинки у двох районах Запоріжжя — Шевченківському та Олександрівському. Зафіксовано руйнування одного багатоповерхового будинку та дев’яти приватних.

Зауважимо, вибухи в обласному центрі лунали кілька разів протягом ночі. Військові попереджали про загрозу авіаційних керованих ракет Х-59/69, швидкісних ракет, БпЛА.

Удари по Запорізькій області

За даними місцевої влади, упродовж доби окупанти завдали 816 ударів по 46 населених пунктах регіону. Росіяни завдавали авіаударів, атакували із РСЗВ, артилерії та били дронами різної модифікації.

Окрім того, 10 людей травмовані внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Нагадаємо, напередодні вдень Росія масовано атакувала Запоріжжя реактивними «Шахедами». У місті пошкоджено будинок Кацена — пам’ятку архітектури місцевого значення. Ще один безпілотник влетів у дах сусідньої багатоповерхівки.

