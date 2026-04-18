ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1166
Час на прочитання
1 хв

Дрони кілька годин атакували місто: РФ вдарила по житлових кварталах обласного центру

В обласному центрі російські дрони атакували житлові райони — є руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Рятувальники. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти суботи, 18 квітня, росіяни кілька годин тероризували безпілотниками Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Російські дрони пошкодили житлові будинки у двох районах Запоріжжя — Шевченківському та Олександрівському. Зафіксовано руйнування одного багатоповерхового будинку та дев’яти приватних.

Зауважимо, вибухи в обласному центрі лунали кілька разів протягом ночі. Військові попереджали про загрозу авіаційних керованих ракет Х-59/69, швидкісних ракет, БпЛА.

Удари по Запорізькій області

За даними місцевої влади, упродовж доби окупанти завдали 816 ударів по 46 населених пунктах регіону. Росіяни завдавали авіаударів, атакували із РСЗВ, артилерії та били дронами різної модифікації.

Окрім того, 10 людей травмовані внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Нагадаємо, напередодні вдень Росія масовано атакувала Запоріжжя реактивними «Шахедами». У місті пошкоджено будинок Кацена — пам’ятку архітектури місцевого значення. Ще один безпілотник влетів у дах сусідньої багатоповерхівки.

Дата публікації
Кількість переглядів
1166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie