До України прийшло похолодання: прогноз погоди на четвер, 16 червня

У четвер, 16 червня, в Україні буде переважно сухо та у деяких регіонах доволі прохолодно.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 16 червня в країні буде переважно сухо, лише у східних областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні країни до 16°, вдень 21-26°.

16-17 червня в Україні, крім більшості районів західних областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 16 червня опади також не передбачаються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°. 16-17 червня у столиці також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Читайте також: