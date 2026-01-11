Дорога в "снігових тунелях": замети на Прикарпатті перевищували зріст людини (відео)

Снігові замети на Прикарпатті / © Олексій Білошицький

Реклама

Через потужні снігопади на дорогах Івано-Франківщини утворилися замети, які перевищували зріст людини. Спецтехніка буквально «прогризала» дорогу у цих снігових тунелях.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, опублікувавши відповідні кадри.

«На окремих ділянках автошляху Р-24 висота снігового покрову подекуди перевищує зріст дорослої людини», — написав він.

Реклама

Упродовж минулого дня, 10 січня, на ділянці автотраси Р-24 «Татарів — Кам’янець-Подільський» (134–170 км) діяли обмеження для руху автотранспорту.

Екіпажі патрульної поліції забезпечували роботу спецтехніки та допомагали тим, хто опинився у сніговій пастці.

Олексій Білошицький опублікував відео роботи спецтехніки, яка, за його словами, «буквально прогризає дорогу в снігових тунелях, аби відновити сполучення».

Як повідомили в Городенківській територіальній громаді, пізно увечері 10 січня обмеження на проїзд ділянкою автодороги Р-24 «Татарів — Кам’янець-Подільський» (км 134 — км 170) було скасовано.

Реклама

«У зв’язку з покращенням погодних умов, з 22:00 10 січня відновлено рух для всіх видів транспортних засобів. Відповідне рішення прийнято Службою відновлення та розвитку інфраструктури спільно з Укртрансбезпекою та патрульною поліцією», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще 8 січня у західних областях України через сильні сніг та ожеледицю було паралізовано рух на автодорогах.