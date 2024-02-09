Двопартійна делегація Конгресу США прибула до України: фото

У п’ятницю, 9 лютого, до Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США, яку очолює голова комітету з питань розвідки, республіканець Майкл “Майк” Тернер.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму акаунті в Х ( колишній Twitter).

У складі делегації, яка здійснює візит до України, перебувають також конгресмени-республіканці Френч Хілл, Зак Нанн і демократи Джейсон Кроу та Ебігейл Спанбергер.

Пані посол не уточнила, які зустрічі заплановані у представників Конгресу, в якому демократи та республіканці досі не можуть дійти згоди щодо законопроєкту про допомогу Україні для захисту від російської агресії.

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Напередодні, 8 лютого, Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі $95,3 мільярда без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Однак, це ще не остаточне рішення. Попереду голосування за сам документ у Сенаті та голосування Палаті представників, де республіканці, серед яких чимало "трампістів" мають більшість.

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні. Президент Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні, але Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

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