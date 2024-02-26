Двоє ухилянтів на велисипедах втекли до Польщі: їх повернули назад

Двох українців оштрафували та повернули на Батьківщину.

У Польщі прикордонники затримали двох українців, які на велосипедах нелегально перетнули кордон.

Про це передає Kolbuszowa.naszemiasto.pl.

Інцидент трапився минулої суботи на ділянці польсько-українського державного кордону біля Медики.

"Прикордонники, які спостерігали за цією територією за допомогою спецтехніки, помітили двох чоловіків, які перетинали кордон на велосипедах у недозволеному місці. Іноземці, не знаючи, що за кожним їхнім рухом пильно стежать, поспішно – пішки та на велосипедах – пробиралися крізь багнисту місцевість і прямували в глиб Польщі", – розповіли у Прикордонній службі Польщі.

Ухилянти тікають з України, думаючи, що їх ніхто не бачиь / Фото з сайту kolbuszowa.naszemiasto.pl

Через кілька хвилин велосипедисти опинилися в руках прикордонників, які встановили їх дані за паспортами.

Це були двоє громадян України 25 та 35 років. Чоловіки розповіли, що мали намір виїхати до Німеччини на певний час на роботу. Там вони хотіли отримати відповідні документи і зрештою переселитися в Сполучені Штати. Обох українців покарали штрафами та повернули на територію України.

Раніше повідомлялося, що біля Тиси затримали "плавців"-нелегалів з надувними камерами для шин.

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