Економили на комунальних послугах: на Тернопільщині замерзли до смерті мати та син

Економили на комунальних послугах: на Тернопільщині замерзли до смерті мати та син

Родина покійних була неблагополучною та економила на комунальних послугах, кажуть у поліції.

У м. Кременець Тернопільської області знайшли мертвими 80-річну жінку та її 53-річного сина. Люди загинули через переохолодження.

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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

До правоохоронців звернулись сусіди родини. Вони повідомили, що вже кілька днів не бачили матері та її сина. Водночас у їхньому будинку постійно ввімкнене світло.

Слідчо-оперативна група в будинку знайшла мертвими чоловіка та жінку. Їхні тіла пролежали в приміщенні 3-5 днів.

"Старший інспектор-криміналіст Кременецького РВП, який оглядав тіла родичів, слідів насильницької смерті не виявив, але каже, що скоріш за все, смерть настала від трьох до п'яти днів тому. Попередня причина смерті - переохолодження", - йдеться у повідомленні поліції.

Сусіди покійних розповіли правоохоронцям, що родина була неблагополучною. Мати та син зловживали алкоголем, проте вони економили на комунальних послугах. А тому людей здивував той факт, що у помешканні постійно було ввімкнене світло.

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу із поміткою "нещасний випадок". Триває слідство.

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