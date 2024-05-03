Експерт розповів, коли в Україні почнуть відключати світло

Споживання електроенергії зростає в липні та серпні.
Українці повинні бути готовими до того, що влітку будуть відключення світла, оскільки у найспекотніші дні буде зростати споживання електроенергії.
Про це заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко, інформує Новини.live.
"Аналіз споживання останніх років показує, що влітку, особливо в найспекотніші місяці — липень і серпень, — споживання електроенергії дійсно зростає на 20% або навіть на 30%", - заявив Попенко.
Він зазначив, що влітку буде серйозною проблема, викликана дефіцитом в енергосистемі, тому Україна навряд чи зможе самостійно з цим впоратись.
"Я впевнений, що у нас буде дефіцит електроенергії і ми, можливо, навіть дійдемо до того, що будемо змушені відключати деякі промислові об'єкти, деякі бізнес-об'єкти, хоча б до населення не дійшло, але не гарантую, що і населення не будуть відключати в особливо спекотні дні", - підсумував Попенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в України громадян закликали заощаджувати електроенергію.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ змінила тактику ударів по інфраструктурі України.
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