Експерт розповів, коли в Україні почнуть відключати світло

Українці повинні бути готовими до того, що влітку будуть відключення світла, оскільки у найспекотніші дні буде зростати споживання електроенергії.

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Про це заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко, інформує Новини.live.

"Аналіз споживання останніх років показує, що влітку, особливо в найспекотніші місяці — липень і серпень, — споживання електроенергії дійсно зростає на 20% або навіть на 30%", - заявив Попенко.

Він зазначив, що влітку буде серйозною проблема, викликана дефіцитом в енергосистемі, тому Україна навряд чи зможе самостійно з цим впоратись.

"Я впевнений, що у нас буде дефіцит електроенергії і ми, можливо, навіть дійдемо до того, що будемо змушені відключати деякі промислові об'єкти, деякі бізнес-об'єкти, хоча б до населення не дійшло, але не гарантую, що і населення не будуть відключати в особливо спекотні дні", - підсумував Попенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в України громадян закликали заощаджувати електроенергію.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ змінила тактику ударів по інфраструктурі України.

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