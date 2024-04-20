Підвищення тарифів на світло: в Міненерго повідомили про дискусії

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук нагадала, що в Україні діє пільговий механізм для побутових споживачів.

Через російські удари по енергосистемі України можливе незначне підвищення тарифів на світло для побутових споживачів, але це питання тільки обговорюється.

Про це повідомила в ефірі національного телемарафону заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, з цього приводу в Міністерстві енергетики тривають дискусії.

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“Це питання завжди дуже чутливе й дуже складне. Зараз ми розуміємо, що пошкодження [української енергосистеми] дійсно були значними... Сьогодні рішення [щодо перегляду тарифу на електроенергію] ще не ухвалене, ще тривають підрахунки, тривають дискусії”, - повідомила Гринчук.

Водночас представниця Міненерго нагадала, що в Україні діє пільговий механізм для побутових споживачів.

“Якщо [підвищення тарифів] і буде, то воно буде достатньо незначним для споживачів і буде продовжувати дію пільгового механізму, який компенсує вартість електроенергії для побутових споживачів", - підсумувала Світлана Гринчук.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що через російські атаки по енергооб'єктах України є ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення.

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