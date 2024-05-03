Эксперт рассказал, когда в Украине начнут отключать свет

Потребление электроэнергии растет в июле и августе.
Украинцы должны быть готовы к тому, что летом будут отключения света, поскольку в самые жаркие дни будет расти потребление электроэнергии.
Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, информирует Новости.live.
"Анализ потребления последних лет показывает, что летом, особенно в самые жаркие месяцы — июль и август, — потребление электроэнергии действительно растет на 20% или даже на 30%", — заявил Попенко.
Он отметил, что летом будет серьезная проблема, вызванная дефицитом в энергосистеме, поэтому Украина вряд ли сможет самостоятельно с этим справиться.
"Я уверен, что у нас будет дефицит электроэнергии и мы, возможно, даже придем к тому, что будем вынуждены отключать некоторые промышленные объекты, некоторые бизнес-объекты, хотя бы до населения не дошло, но не гарантирую, что и население не будут отключать в особо жаркие дни", — подытожил Попенко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине граждан призывали экономить электроэнергию.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ сменила тактику ударов по инфраструктуре Украины.
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