Эксперт рассказал, когда в Украине начнут отключать свет

Украинцы должны быть готовы к тому, что летом будут отключения света, поскольку в самые жаркие дни будет расти потребление электроэнергии.

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Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, информирует Новости.live.

"Анализ потребления последних лет показывает, что летом, особенно в самые жаркие месяцы — июль и август, — потребление электроэнергии действительно растет на 20% или даже на 30%", — заявил Попенко.

Он отметил, что летом будет серьезная проблема, вызванная дефицитом в энергосистеме, поэтому Украина вряд ли сможет самостоятельно с этим справиться.

"Я уверен, что у нас будет дефицит электроэнергии и мы, возможно, даже придем к тому, что будем вынуждены отключать некоторые промышленные объекты, некоторые бизнес-объекты, хотя бы до населения не дошло, но не гарантирую, что и население не будут отключать в особо жаркие дни", — подытожил Попенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине граждан призывали экономить электроэнергию.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ сменила тактику ударов по инфраструктуре Украины.

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