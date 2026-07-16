Федоров уперше публічно сказав, хто, на його думку, довів мобілізацію до кризи: гучні подробиці

Михайло Федоров / © Associated Press

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Михайло Федоров виступив із критикою військового керівництва України. Він заявив, що нова система контрактної служби стикається із саботажем.

Про це він сказав під час брифінгу.

За словами очільника Міноборони, ефективність нової моделі контрактної служби значною мірою залежить від командирів підрозділів. Водночас на рівні Генерального штабу, як стверджує Федоров, реформа стикається зі свідомим опором.

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«Є підрозділи, як „Код 9.2“, де третина людей підписала ці контракти. А є підрозділи, де кількість мінімальна. Ми не можемо провести цю реформу без активної участі Генштабу, який її саботує», — заявив він.

Водночас Федоров зазначив, що начальник Генерального штабу Андрій Гнатов особисто підтримав запропонований Міністерством оборони контракт.

Коментуючи ситуацію із мобілізацією, Федоров наголосив, що Територіальні центри комплектування підпорядковуються Сухопутним військам, а ті, своєю чергою, — головнокомандувачу ЗСУ.

«Я шість місяців на хейт мобілізації не відповідав взагалі. Для того, щоб не допустити ситуацію, яка виникла сьогодні і до якої, по суті, нас довів Главком… Кому підпорядковується ТЦК? Сухопутним військам. Кому підпорядковуються Сухопутні війська? Главкому. І Генеральний штаб опікується цими питаннями», — сказав він.

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Чому, на думку Федорова, мобілізація переживає кризу

Федоров переконаний, що головною проблемою є не кількість охочих служити, а відсутність довіри до системи. За його словами, потенційні військовослужбовці більше обговорюють випадки некомпетентного командування, ніж переваги нових контрактів.

Як приклад він навів історію колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади, заявивши, що саме подібні випадки формують негативне ставлення суспільства до мобілізації.

На думку Федорова, державі необхідно повністю змінити підхід до комплектування війська.

«Корінь проблеми насправді в нашому продукті. А що ми продаємо? Ми продаємо брехню, хаос, безвідповідальність. Нам потрібно кардинально змінити наш продукт», — наголосив він.

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Федоров вважає, що українцям потрібні зрозумілі умови служби, визначені строки контракту, можливість переведення, професійне командування та повага до військовослужбовців.

Окремо він висловився щодо методів керівництва в армії, заявивши, що твердження про ефективність виключно жорсткої системи управління не відповідають дійсності.

«Українцям не потрібна зверху людина з дубінкою, яка буде їх пхати на першу лінію. Українці зупинили росіян, тому що прийняли власне рішення захищати країну. Їм потрібна повага, нормальні контракти, терміни служби, можливість переведення та нормальні лідери», — підсумував Федоров.

Заяви Федорова — останні новини

Нагадаємо, Федоров під час «прощального» брифінгу він наголосив, що за час перебування на посаді не будував політичної кар’єри, не створював власних компаній та не займався бізнесом. Та підкреслив, що не підвів ні президента Володимира Зеленського, ні українське суспільство. За його словами, в його роботі не було корупційних скандалів чи побудови схем, а всі здобутки є результатом спільної праці в команді глави держави.

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Напередодні Михайло Федоров оголосив, що йде з посади міністра оборони, а вже на ранок у низці міст України почалися акції на підтримку колишнього очільника Міноборони.

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