Форум "Україна. Рік 2024": про що говоритимуть на великій конференції

На Банковій анонсували проведення Форуму "Україна. Рік 2024" і назвали основні теми для розмов.

У неділю, 25 лютого, до роковин повномасштабного вторгнення Росії відбудеться конференція "Україна. Рік 2024", на якому військово-політичне керівництво країни представить бачення ключових напрямів розвитку держави на наступний рік.

Про це інформує Офіс президента.

Серед основних тем буде:

досягнення українських цілей у війні,

розвиток Сил оборони й безпеки України,

робота українського оборонно-промислового комплексу,

забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків,

реалізація Української формули миру,

гарантії безпеки для України та захист життів наших людей.

Захід проходитиме у форматі панельних дискусій за участі представників вищих органів влади, а за підсумками відбудеться прес-конференція президента Зеленського.

Нагадаємо, напередодні на Банковій анонсували масштабну конференцію за участі топпосадовців, на якій відбудеться відверта розмова про подальший шлях нашої країни 2024 року. На форумі буде присутнє все військово-політичне керівництво України, зокрема прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, СБУ, Головне управління розвідки, Мінстратегпром, перша леді України, Міністерство інфраструктури, Офіс президента і сам президент.

За словами речника президента Зеленського, йтиметься про різні аспекти майбутнього України, зокрема про потенціал армії та її розвиток, про запровадження сучасних технологій. Також говоритимуть про інтеграцію України до ЄС і НАТО – що вже зроблено і що буде зроблено надалі. Керівництво держави обговорить також гарантії безпеки.

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