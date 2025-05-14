Франція передасть Україні установки CAESAR: важливі деталі від Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон / © скриншот з відео

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україні передадуть самохідні артилерійські установки CAESAR.

Про це він заявив під час інтерв’ю телеканалу TF1Info.

«Перша гарантія безпеки — це сильна українська армія», — наголосив Макрон.

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Що відомо про французькі САУ

Франція активно допомагає Україні у війні проти Росії самохідними артустановками «Caesar». Ми розповідали про їхні основні характеристики та де можна використовувати ці САУ.

Тактико-технічні та інші характеристики:

Вага: 18,5 тонн

Довжина гармати: 10 метрів

Довжина корпусу: 10,5 метра

Висота: 3,26 метра

Ширина: 2,55 метра

Двигун: дизельний

Швидкість руху: по шосе — 80 км/год, по пересіченій місцевості — 50 км/год

Запас ходу по шосе: 600 км

Гармата: гаубиця 155-мм калібр марки TR F1

Максимальна швидкострільність: 6 вистрілів на хвилину

Боєкомплект: 18 снарядів (у версії 6*6)

САУ «Caesar» оснащена броньованою кабіною на 5 осіб, яка захищає від куль (калібр до 7,62 мм) та уламків снарядів (2 STANAG 4569). Також є система кондиціонування повітря.

Установка комплектується системою «Сігма-30» для керування вогнем, яка має автоматичне наведення, та приймачем навігаційної системи NAVSTAR.

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В САУ «Caesar» використовуються два приводи наведення: основний — гідравлічний та допоміжний — ручний. Для стрільби самохідна артилерійська установка може застосовувати касетні боєприпаси, уламково-фугасні, освітлювальні, димові снаряди, протитанкові керовані снаряди BONUS та активно-реактивні снаряди.

Вартість однієї САУ «Caesar» близько 2,9-5,2 млн доларів США.

САУ «Caesar» можна використовувати для знищення:

артилерійських батарей;

живої сили ворога.

Основними перевагами цієї французької самохідної артустановки є велика дальність стрільби та низькі витрати під час експлуатації.

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Нагадаємо, Макрон відповів, чи відправлятиме Європа своїх військових на лінію фронту після перемирʼя.