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Франція передасть Україні установки CAESAR: важливі деталі від Макрона
Французькі партнери передадуть Україні усі CAESAR, виготовлені 2025 року.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україні передадуть самохідні артилерійські установки CAESAR.
Про це він заявив під час інтерв’ю телеканалу TF1Info.
«Перша гарантія безпеки — це сильна українська армія», — наголосив Макрон.
Що відомо про французькі САУ
Франція активно допомагає Україні у війні проти Росії самохідними артустановками «Caesar». Ми розповідали про їхні основні характеристики та де можна використовувати ці САУ.
Тактико-технічні та інші характеристики:
Вага: 18,5 тонн
Довжина гармати: 10 метрів
Довжина корпусу: 10,5 метра
Висота: 3,26 метра
Ширина: 2,55 метра
Двигун: дизельний
Швидкість руху: по шосе — 80 км/год, по пересіченій місцевості — 50 км/год
Запас ходу по шосе: 600 км
Гармата: гаубиця 155-мм калібр марки TR F1
Максимальна швидкострільність: 6 вистрілів на хвилину
Боєкомплект: 18 снарядів (у версії 6*6)
САУ «Caesar» оснащена броньованою кабіною на 5 осіб, яка захищає від куль (калібр до 7,62 мм) та уламків снарядів (2 STANAG 4569). Також є система кондиціонування повітря.
Установка комплектується системою «Сігма-30» для керування вогнем, яка має автоматичне наведення, та приймачем навігаційної системи NAVSTAR.
В САУ «Caesar» використовуються два приводи наведення: основний — гідравлічний та допоміжний — ручний. Для стрільби самохідна артилерійська установка може застосовувати касетні боєприпаси, уламково-фугасні, освітлювальні, димові снаряди, протитанкові керовані снаряди BONUS та активно-реактивні снаряди.
Вартість однієї САУ «Caesar» близько 2,9-5,2 млн доларів США.
САУ «Caesar» можна використовувати для знищення:
артилерійських батарей;
живої сили ворога.
Основними перевагами цієї французької самохідної артустановки є велика дальність стрільби та низькі витрати під час експлуатації.
Нагадаємо, Макрон відповів, чи відправлятиме Європа своїх військових на лінію фронту після перемирʼя.