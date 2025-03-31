Як вчителі та батьки можуть убезпечити дітей від вербування РФ через соціальні мережі — поради

Дитина у смартфоні / © Pexels

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В Україні спецслужби Росії активізували спроби вербування дітей через соціальні мережі та месенджери, пропонуючи «легкий заробіток». Завдання, які на перший погляд здаються безпечними — зокрема розклеювання листівок — можуть перерости в серйозні злочини.

Про це повідомляє Уряд online.

Міністерства освіти і науки та внутрішніх справ розробили рекомендації для батьків і педагогів, як розпізнати такі спроби вербування та запобігти порушенню закону.

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Що може насторожити

У дитини з’явилися нові дорогі речі або гаджети, джерело яких вона не може пояснити.

Дитина часто користується Telegram, спілкується з новими малознайомими людьми.

Спостерігаються зміни в поведінці: дитина стала закритою, уникає розмов, раптово почала цікавитися військовими темами та обговорювати «швидкий заробіток».

Дії дорослих для захисту дітей

Створюйте довірливі стосунки з дитиною ще з раннього віку, аби вона могла звертатися до вас по допомогу.

Пояснюйте дитині основи інтернет-безпеки та навички захисту в онлайн-просторі.

Навчайте її уникати спілкування з малознайомими або підозрілими особами в Мережі.

Важливо пояснити, що прагнення до «легких грошей» може призвести до серйозних правових наслідків.

Підвищуйте медіаграмотність та правову свідомість, щоб дитина була обізнана про свої права та обов’язки.

Розкажіть дитині про можливість звертатися по допомогу до інспектора СОБ (Служби освітньої безпеки), що допоможе у складних ситуаціях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі російський агент через Telegram спробував завербувати школяра, обіцяючи йому «легкий заробіток». Проте підліток не став довіряти незнайомцю та повідомив про інцидент до правоохоронних органів.