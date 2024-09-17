Камишін повертається до "Укрзалізниці", але на несподівану посаду

Кабінет міністрів України призначив Олександра Камишіна, колишнього голову Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпром), членом наглядової ради "Укрзалізниці".

Відповідне розпорядження уряду набуває чинності з 26 вересня 2024 року.

Камишін, коментуючи своє призначення, зазначив: "Розпочинаю роботу в наглядовій раді Укрзалізниці як представник держави". Раніше він вже очолював правління "Укрзалізниці" до свого призначення у Мінстратегпром.

Це призначення відображає прагнення уряду зосередити увагу на розвитку транспортної інфраструктури України через залучення досвідчених управлінців.

Нагадаємо, Камишін очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України 21 березня 2023 року.

Зазначимо, 27 лютого 2023-го Камишін подав у відставку з посади голови правління "Укрзалізниці" та заявив про плани очолити офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Згодом екскерівника "Укрзалізниці" було призначено позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

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