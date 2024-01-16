Казали, що їдуть у гості: як ухилянтів "спалив" гумовий човен

Чоловіки запевняли, що прямують в один із населених пунктів прикордоння, проте прикордонники викрили справжні наміри ухилянтів.
Поблизу кордону з Молдовою прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили авто з двома пасажирами, які планували незаконно втекти з України.
Про це передає Держприкордонслужба.
Чоловіки запевняли, що прямують до друга в один із населених пунктів прикордоння. Проте плани ухилянтів "спалив" надувний гумовий човен, який виявили у багажнику.
Зʼясувалось, що за допомогою цього плавзасобу порушники хотіли перепливти Дністер. "Підказки" для подорожі вони знайшли в Інтернеті, за що заплатили по 7 тис. доларів з кожного.
За правопорушення затримані й організатор понесуть відповідальність.
Ще двох інших ухилянтів зупинили прикордонники Подільського загону неподалік селища Захарівка на Одещині. Зловмисники намагалися потрапити до Молдови і саме прямували до сусідньої країни через поле.
Нагадаємо, що на Волині чоловік вивіз за кордон 14 ухилянтів, які тікали від мобілізації.
Раніше повідомлялося, що ухилянт "змінив стать", щоб втекти за кордон.
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