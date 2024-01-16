Казали, що їдуть у гості: як ухилянтів "спалив" гумовий човен

Чоловіки запевняли, що прямують в один із населених пунктів прикордоння, проте прикордонники викрили справжні наміри ухилянтів.

Поблизу кордону з Молдовою прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили авто з двома пасажирами, які планували незаконно втекти з України.

Про це передає Держприкордонслужба.

Чоловіки запевняли, що прямують до друга в один із населених пунктів прикордоння. Проте плани ухилянтів "спалив" надувний гумовий човен, який виявили у багажнику.

Зʼясувалось, що за допомогою цього плавзасобу порушники хотіли перепливти Дністер. "Підказки" для подорожі вони знайшли в Інтернеті, за що заплатили по 7 тис. доларів з кожного.

За правопорушення затримані й організатор понесуть відповідальність.

Ще двох інших ухилянтів зупинили прикордонники Подільського загону неподалік селища Захарівка на Одещині. Зловмисники намагалися потрапити до Молдови і саме прямували до сусідньої країни через поле.

Затримані ухилянти / Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що на Волині чоловік вивіз за кордон 14 ухилянтів, які тікали від мобілізації.

Раніше повідомлялося, що ухилянт "змінив стать", щоб втекти за кордон.

Читайте також: