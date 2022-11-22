Коли Росія дасть спокій Україні – Жданов відповів

Московія створювалася і виросла на захопленні чужих територій, чи дасть вона Україні спокій - розповів експерт.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли Росія дасть спокій Україні.

Свою думку він висловив на каналі в YouTube.

"Поки будуть співіснувати дві держави Київська Русь чи Україна і Московія, яка зараз називається Російською Федерацією, до тих пір Московія не заспокоїться, вона буде шукати привід для спроб поглинання України – Київської Русі і присвоєння її культури. Ну така вже вона Московія. На цьому вона створювалася і на цьому вона виросла – на захопленні чужих територій. Одним з перших, кого захопила Московія, було Новгородське князівство", - сказав Жданов.

Коли закінчиться війна в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський чесно зізнався, що не знає, коли закінчиться війна в країні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Москва не робила "жодних прямих пропозицій" Києву щодо мирних переговорів.

За прогнозами очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна в Україні навряд чи закінчиться навесні 2023 року.

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