Когда Россия оставит в покое Украину – Жданов ответил

Московия создавалась и выросла на захвате чужих территорий, оставит ли она в покое Украину — рассказал эксперт.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда Россия оставит в покое Украину.
Свое мнение он высказал на канале в YouTube.
"Пока будут сосуществовать два государства – Киевская Русь или Украина и Московия, которая сейчас называется Российской Федерацией, до тех пор Московия не успокоится, она будет искать повод для попыток поглощения Украины – Киевской Руси и присвоения ее культуры. Ну такая уж она Московия. На этом она создавалась и на этом выросла – на захвате чужих территорий. Одним из первых, кого захватила Московия, было Новгородское княжество", — сказал Жданов.
Когда закончится война в Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский честно признался, что не знает, когда закончится война в стране.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Москва не делала "никаких прямых предложений" Киеву о мирных переговорах.
По прогнозам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, война в Украине может закончиться к лету 2023 года.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война в Украине вряд ли закончится весной 2023 года.
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