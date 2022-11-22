Когда Россия оставит в покое Украину – Жданов ответил

Московия создавалась и выросла на захвате чужих территорий, оставит ли она в покое Украину — рассказал эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда Россия оставит в покое Украину.

Свое мнение он высказал на канале в YouTube.

"Пока будут сосуществовать два государства – Киевская Русь или Украина и Московия, которая сейчас называется Российской Федерацией, до тех пор Московия не успокоится, она будет искать повод для попыток поглощения Украины – Киевской Руси и присвоения ее культуры. Ну такая уж она Московия. На этом она создавалась и на этом выросла – на захвате чужих территорий. Одним из первых, кого захватила Московия, было Новгородское княжество", — сказал Жданов.

Когда закончится война в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский честно признался, что не знает, когда закончится война в стране.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Москва не делала "никаких прямых предложений" Киеву о мирных переговорах.

По прогнозам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, война в Украине может закончиться к лету 2023 года.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война в Украине вряд ли закончится весной 2023 года.

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