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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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4088
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Кротевич заявив, що у нього забрали держнагороду: яка причина

Кротевич пов’язує це зі своєю гучною заявою, де він розкритикував Сирського.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Богдан Кротевич

Богдан Кротевич

У Богдана Кротевича («Тавр») — ексначальника штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов», захисника «Азовсталі» — забрали орден Богдана Хмельницького 2 ступеня.

Про це повідомив сам Кротевич у Telegram.

«Вирішив поділитися з вами однією історією — щоб ви просто розуміли, як низько можуть опускатись деякі люди. Поки я ще був на службі, командир бригади подав мене на нагороду. Процедура не з простих — тривала, бюрократична, але врешті-решт, через чотири місяці, президент підписав указ про моє нагородження. У середу, 9 квітня 2025 року, друг «Калина» — заступник командира бригади — привітав мене, надіславши скриншот з офіційного сайту президента, де я був у списку нагороджених. Пані та панове, вже наступного дня з указу моє прізвище просто зникло», — пише «Тавр».

Також він опублікував скриншоти з сайту Офісу президента, які підтверджують сказане.

ТСН.ua перевірив сайт Офісу президента. У публікації про відзначення державними нагородами України за 9 квітня на момент публікації новини дійсно немає прізвища Кротевича.

Захисник пов’язує це зі своєю гучною заявою, де він розкритикував вище військове командування України і особисто головкома ЗСУ Олександра Сирського.

«Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався — в цій системі ще дуже багато треба змінювати», — розмірковує ветеран «Азову».

Кротевич вважає, що сам президент Зеленський не давав вказівки прибирати його з указ. Він припускає, що в ОП є хтось, хто має повноваження «виправити» указ без погодження з Верховним Головнокомандувачем держави.

«Хоча все це робиться доволі просто: приносять новий текст указу, кажуть щось на кшталт «там помилка в прізвищі була, ми виправили», і перепідписують, можуть прибрати тих, хто не подобається, і додати своїх кентів, наприклад. Насправді — це навіть смішно. Я уявляю собі, як десь хтось б’є кулаком по столу і каже: «От, с*ка той Кротевич. Не любить мене. А я тут, бляха, з другою армією світу воюю!», — іронізує «Тавр».

Він наголошує, що для вищого військового командування головне — не здібності підлеглих, а їхня лояльність.

«Для них не важливо, що ти заслуговуєш та робиш, важливо, щоб ти був зручним, слухняним та завжди казав «Так». Але це не для мене. Найкраща нагорода для мене — це коли ві**буться зі своїми інтригами від адекватних військових, та армії нарешті дадуть нормально воювати», — підсумував Богдан Кротевич.

Нагадаємо, що Богдан Кротевич різко висловився щодо дій головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, закликавши його піти у відставку.

Також він заявив, що українське військове командування має менталітет Другої світової війни.

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