- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 1 хв
Kyiv City Express змінив маршрути після нічної атаки на Київ: які рейси не курсуватимуть
Є зміни у маршрутах транспорту у Києві.
Через наслідки нічної атаки по Києву сьогодні, 16 серпня, частина рейсів Kyiv City Express не курсуватиме повним кільцем.
Про це повідомляє Kyiv City Express.
Тимчасово рух між станціями Святошин – Почайна скасовано для таких рейсів:
А02, А04, А06, А08, А10, А11, А12, А13.
Водночас рейси Б01, Б02, Б04, Б06, Б08, Б10, Б11, Б13, Б14, Б15 курсуватимуть за скороченим маршрутом Дарниця – Райдужний замість повного маршруту Дарниця – Почайна – Святошин.
У Kyiv City Express перепросили пасажирів за незручності та зазначили, що фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням руху повним кільцем.
Про додаткові зміни в роботі Kyiv City Express повідомлятимуть окремо.
Нагадаємо, у Києві можуть підвищити вартість проїзду в громадському транспорті з 8 до 30 грн. Також обговорюють здорожчання місячного проїзного майже до 5 тисяч гривень. У КМДА пояснюють це необхідністю перегляду тарифів через реальні витрати на перевезення.