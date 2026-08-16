Kyiv City Express змінив маршрути після нічної атаки на Київ: які рейси не курсуватимуть

© Сергій Моргунов

Реклама

Через наслідки нічної атаки по Києву сьогодні, 16 серпня, частина рейсів Kyiv City Express не курсуватиме повним кільцем.

Про це повідомляє Kyiv City Express.

Реклама

Тимчасово рух між станціями Святошин – Почайна скасовано для таких рейсів:

Реклама

А02, А04, А06, А08, А10, А11, А12, А13.

Водночас рейси Б01, Б02, Б04, Б06, Б08, Б10, Б11, Б13, Б14, Б15 курсуватимуть за скороченим маршрутом Дарниця – Райдужний замість повного маршруту Дарниця – Почайна – Святошин.

У Kyiv City Express перепросили пасажирів за незручності та зазначили, що фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням руху повним кільцем.

Про додаткові зміни в роботі Kyiv City Express повідомлятимуть окремо.

Реклама

Нагадаємо, у Києві можуть підвищити вартість проїзду в громадському транспорті з 8 до 30 грн. Також обговорюють здорожчання місячного проїзного майже до 5 тисяч гривень. У КМДА пояснюють це необхідністю перегляду тарифів через реальні витрати на перевезення.

Новини партнерів