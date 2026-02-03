- Дата публікації
Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: яка загроза
Загроза застосування балістики!
У Києві та низці областей України у вівторок, 3 лютого, станом на 15:07 оголошена повітряна тривога.
Причина тривоги — загроза балістики.
Про це йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.», — уточнили Повітряні сили у Telegram.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
У Києві це вже третя повітряна тривога за добу. Перша повітряна тривога у Києві тривала 7 годин 20 хвилин. Друга повітряна тривога тривала 41 хвилину.
