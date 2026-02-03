ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
388
1 хв

Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: яка загроза

Загроза застосування балістики!

Автор публікації
Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей України у вівторок, 3 лютого, станом на 15:07 оголошена повітряна тривога.

Причина тривоги — загроза балістики.

Про це йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.», — уточнили Повітряні сили у Telegram.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

У Києві це вже третя повітряна тривога за добу. Перша повітряна тривога у Києві тривала 7 годин 20 хвилин. Друга повітряна тривога тривала 41 хвилину.

Новина доповнюється
