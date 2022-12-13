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МАГАТЕ найближчим часом направить постійні місії на всі АЕС в Україні

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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МАГАТЕ найближчим часом направить постійні місії на всі АЕС в Україні

Фото: Associated Press

МАГАТЕ збирається слідкувати за безпекою на всіх атомнх електростанціях України.

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив що найближчим часом організація направить постійні місії на всі атомні станції в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

за його словами, незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Шмигаль переконаний, що це значно підвищить технічну й технологічну безпеку.

"Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора", - написав Шмигаль у телеграмі.

Прем'єр додав, що демілітаризація Запорізької АЕС — пункт №1 мирного плану Президента Володимира Зеленського. Під час зустрічі в Парижі Шмигаль та Гроссі обговорили кроки, необхідні для цього. Шмигаль наголосив, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії Росії щодо української станції.

Нагадаємо, раніше про наміри направити постійні місії на всі атомні станції в Україні Гроссі написав у своєму твітері. За його словами, це необхідно для захисту української енергетичної інфраструктури.

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