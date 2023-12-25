Мінус 4 російські літаки Су-34: які наслідки це матиме для України та РФ

Наші бійці протиповітряної оборони продовжують захищати українське небо від російського заліза

Так, впродовж 23-24 грудня сили ППО України збили 4 російські літаки Су-34. Це відчутний удар по ворогові.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій

Декілька простих фактів

Як зазначають у центрі, Су-34 – один із найсучасніших винищувачів-бомбардувальників РФ. Кількість і можливості виробництва цих машин обмежені.

"Одночасна втрата 4 одиниць – відчутний удар по бойовому потенціалу агресора", – запевняють аналітики.

Як відомо, атаки російських літаків завдають серйозної шкоди на фронті та збитків у тилу. Тож ліквідація ворожі авіації дозволить зберегти безліч життів наших військовий та цивільних.

"Цього разу сили ППО перевершили рекорд зі знищення літаків Су-35 і Су-34 та двох вертольотів Мі-8МТПР-1 над брянською областю у травні цього року", – акцентували у Центрі.

Крім того, вчергове свою ефективність довів ЗРК Patriot. І не секрет, що для наближення перемоги України й збереження життя людей нам потрібно більше цих систем.

"Очікувана передача Україні Нідерландами перших 18 винищувачів F-16 суттєво покращить статистику знищених ворожих цілей", – підсумували фахівці.

Раніше експерт пояснив, чи критичні для ворога втрати 4-х літаків.

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