Мобілізація в Україні: які є підстави для оскарження ВЛК

Громадяни мають право оскаржити висновок військово-лікарської комісії, якщо лікар, наприклад, не врахував хворобу або неправильно її класифікував. Крім того, можна відмовитись від ВЛК, але у такому випадку буде штраф або навіть кримінальне покарання.

Про це пише видання "Фокус".

Які підстави для оскарження висновку ВЛК

Анна Даніель, адвокатка, керуюча "Адвокатського бюро Анни Даніель", описала, як має відбуватись ВЛК:

має бути рішення очільника ТЦК про направлення на медогляд

заводиться картка обстеження та медогляду

тривалість медогляду (основних та додаткових лікарів) — до 14 днів

огляд обов'язкових лікарів (хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог) та інших, якщо є медичні покази

здійснення лабораторних досліджень та взятті аналізів — крові (загальний та серологічний, група, резус-фактор), сечі, рентген грудної клітини, кардіограма. Для чоловіків віком від 40 років — внутрішньоочний тиск та визначення рівня цукру

Лікарі, які здійснюють медогляд, мають доступ до медичної системи з інформацією про стан здоров'я військовозобов'язаного, пояснили юристи. Якщо громадянин вважає, що якийсь його діагноз зігнорували, чи є порушення процедури огляду чи норм законодавства, то висновок щодо придатності можна оскаржити.

Підстави для оскарження ВЛК:

висновок щодо захворювання зробив лікар не тієї спеціалізації

не врахували залежність між двома та більше хворобами

лікар не вірно класифікував стан здоров'я відповідно до Розкладу хвороб, станів і фізичних вад

у висновку про придатність не вказали, які саме військові обов'язки громадянин може чи не може виконувати в армії

Є й інші підстави для оскарження, наголосила адвокатка. До нього можна додати, які мінімум, ще два пункти:

формальне проходження ВЛК ("на папері")

надшвидке проходження медкомісії — протягом 20 хвилин

Нагадаємо, військовозобов’язані в Україні під час воєнного стану зобов’язані проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) раз на рік — саме стільки діє довідка з висновком щодо придатності до служби.

Повторне ВЛК - і обмежено придатних стало вдесятеро менше!

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