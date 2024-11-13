Мокрий сніг та ожеледиця: синоптикиня попередила про різке погіршення погоди

В Україні завтра, 14 листопада, погода зіпсується остаточно.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, мокрий сніг, подекуди ожеледиця та налипання мокрого снігу ймовірні у північних, центральних та східних областях.

На заході завтра минеться просто щільною хмарністю. На півдні - все ж переважно дощ.

Температура повітря вночі близко нуля, вдень +1+3 градуси, на півдні +5+9 градусів.

Погода в Києві

У столиці вночі близько нуля, вдень +2+3 градуси. Очікується мокрий сніг.

Раніше повідомлялося, що в Україні після 15 листопада прогнозують сильні снігопади. Атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг на Буковину та Прикарпаття, а до кінця доби снігопади накриють західні, північні та центральні області України.

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