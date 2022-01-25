МЗС України вимагає публічного спростування образливих заяв президента Хорватії

В МЗС України "глибоко розчаруванні висловлюваннями президента Хорватії про членство України в НАТО".

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви президента Хорватії Зорана Мілановича, що Україні не місце у НАТО, а події Революції Гідності назвав "переворотом". У відомстві "глибоко розчаровані" висловами Мілановича та вимагають публічного спростування цих заяв.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Зазначається, що через сьогодні заяви очільника Хорватії до Міністерства закордонних справ було запрошено пані посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич, якій доведено позицію про "категоричну неприйнятність заяв Зорана Мілановича".

"Висловлено глибоке розчарування висловлюваннями президента Хорватії про членство України в НАТО та недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії. Підкреслено, що зазначене особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу. Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч", - йдеться у повідомленні відомства.

В українському відомстві наголошують, що такі вислови Зорана Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди і завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз в Європі.

В МЗС України вимагають публічного спростування цих "образливих заяв" президента Хорватії та закликають не повторбвати в майбутньому. Окрім цього, зазначається, посол України також здійснить відповідний демарш в Загребі.

Нагадаємо, президент Хорватії Зоран Міланович виступив проти відправлення хорватських військових до Східної Європи у складі підрозділів НАТО, а події Революцію Гідності назвав "переворотом". Окрім цього, він також назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн Європи.

Раніше президент та прем'єр Хорватії посварилися через Україну. Президент Хорватії Міланович назвав візит прем’єра Пленковича до України "шарлатанством".

Прем'єр Хорватії Андрей Пленкович перебував з візитом у Києві 8 грудня. У межах зустрічі з Хорватією була підписана спільна декларація про європейську перспективу України.

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