На Дніпропетровщині сталася моторошна ДТП з автобусом і легковиком: є постраждалі

У Кам’янському Дніпропетровської області сталася масштабна ДТП. Там на дорозі не розминулися легковик і пасажирський автобус.

У Кам’янському на Дніпропетровщині на дорозі зіткнулися легковик і пасажирський автобус. Є постраждалі, зокрема діти.

Інформація про аварію стала з’являтися у соцмережах.

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Як стало відомо, на дорозі не розминулися легковик і пасажирський автобус, який курсує напрямком “Дніпро - Кам’янське”. На відео видно, що ДТП сталося, коли автівки рухатися на перехресті. Водій автівки не поступився дорогою автобусу, внаслідок чого сталося зіткнення.

Через це автобус злетів у кювет. Повідомляється про травмування кількох пасажирів, зокрема дітей. В якому стані постраждалі - наразі невідомо.

Нагадаємо, що в Одеській області водій не впорався з керуванням та влетів у дерево. Одна пасажирка померла на місці.

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