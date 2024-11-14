На Донеччині оголосили примусову евакуацію з 16 населених пунктів

На Донеччині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію жителів Волноваського району, зокрема дітей разом із батьками або законними представниками.

Це було затверджено на засіданні Координаційного штабу з питань евакуації, яке очолила заступник керівника Офісу Президента Ірина Верещук, повідомляє Донецька ОВА.

Згідно з повідомленням заступника голови Донецької ОВА Олександра Шевченка, в 16 населених пунктах Великоновосілківської громади на момент ухвалення протоколу проживало 174 дитини, усі вони вже евакуйовані до безпечних регіонів. Однак у зоні небезпеки досі залишаються 1600 дорослих, яким пропонують виїхати.

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"У нас працюють з метою евакуаційних заходів ДСНС, Національна поліція, волонтерські організації. З цією метою діє евакуаційний хаб. Є маршрути евакуації. Люди виїжджають самі або звертаються на гарячу лінію", - заявив Шевченко.

Для питань евакуації звертайтеся за номерами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (для евакуації важкохворих осіб).

Цілодобова гаряча лінія обласного кол-центру: 0-800-500-121, 073-050-01-21 (доступні Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Нагадаємо, примусову евакуацію жителів кількох сіл оголосили на Харківщині вже не лише для дітей, а і для дорослих.

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