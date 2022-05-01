На Донеччині під час обстрілів поранення отримали троє маленьких дітей і підліток

На Донеччині під час обстрілів поранення отримали троє маленьких дітей і підліток

За попередньою інформацією, окупанти атакували житловий квартал Добропілля у Донецькій області крилатою ракетою "повітря-земля".

В результаті обстрілу поранено семеро людей, серед них троє дітей.

Про це повідомляє поліція Донеччини.

Правоохоронці задокументували удар Росії по Добропіллю Донецької області. За попередньою інформацією, окупанти атакували житловий квартал населенного пункту крилатою ракетою "повітря-земля".

Серед поранених - дівчатка віком 5, 6 і 7 років, а також четверо дорослих.

У с. Дробишеве 14-річний хлопець повертався додому на велосипеді, коли з неба полетіли російські снаряди. Дитина отримала осколкове поранення плеча.

Поліцейські та рятувальники першими прибули на місце обстрілу та одразу надали хлопцю домедичну допомогу.

Нагадаємо, що після окупації Новотошківського росіяни почали штурм Оріхового, де наразі йдуть дуже інтенсивні бої. Також ворогом був організований штурм Золотого-4 – хутора Вільного. Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті ЗСУ.

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