На дорогах побільшає TruCAM: де вимірюватимуть швидкість

Прилади TruCAM використовуються у поєднанні з камерами автоматичної фіксації, оскільки, у такий спосіб досягається більша ефективність контролю за швидкістю руху.

Патрульна поліція збільшила кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

З 21 грудня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 51 новій ділянці.

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Прилади TruCAM використовуються у поєднанні з камерами автоматичної фіксації. Оскільки, у такий спосіб досягається більша ефективність контролю за швидкістю руху.

Місця визначено відповідно до стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 295 аварійно-небезпечних ділянок внесені такі зміни:

додано 51 нову ділянку (всього 346);

внесені зміни до 12 ділянок.

Додано 51 нову ділянку, де встановлені прилади TruCAM

Додано 51 нову ділянку, де встановлені прилади TruCAM

Додано 51 нову ділянку, де встановлені прилади TruCAM

Додано 51 нову ділянку, де встановлені прилади TruCAM

Додано 51 нову ділянку, де встановлені прилади TruCAM

Додано 51 нову ділянку, де встановлені прилади TruCAM

Додано 51 нову ділянку, де встановлені прилади TruCAM

Додано 51 нову ділянку, де встановлені прилади TruCAM

Додано 51 нову ділянку, де встановлені прилади TruCAM

Додано 51 нову ділянку, де встановлені прилади TruCAM

Важливо:

про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;

у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Загалом на дорогах України контроль за швидкісним режимом транспортних засобів з використанням приладів TruCAM здійснюватиметься на 346 ділянках автомобільних доріг.

У Патрульній поліції нагадали, що перевищення швидкості руху — одна з найпоширеніших причин ДТП з потерпілими та загиблими. Будьте відповідальними на дорозі!

Нагадаємо, в України від 1 листопада змінилися правила щодо обмеження швидкості на дорогах. На тих ділянках доріг, де раніше дозволена швидкість була до 80 км/год, дорожні знаки замінять на нові, які обмежуватимуть швидкість до 50 км/год.

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