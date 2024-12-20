На дорогах побільшає TruCAM: де вимірюватимуть швидкість

Прилади TruCAM використовуються у поєднанні з камерами автоматичної фіксації, оскільки, у такий спосіб досягається більша ефективність контролю за швидкістю руху.
Патрульна поліція збільшила кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість.
Про це повідомила Патрульна поліція України.
З 21 грудня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 51 новій ділянці.
Прилади TruCAM використовуються у поєднанні з камерами автоматичної фіксації. Оскільки, у такий спосіб досягається більша ефективність контролю за швидкістю руху.
Місця визначено відповідно до стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.
У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.
З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 295 аварійно-небезпечних ділянок внесені такі зміни:
- додано 51 нову ділянку (всього 346);
- внесені зміни до 12 ділянок.
Важливо:
- про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
- у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Загалом на дорогах України контроль за швидкісним режимом транспортних засобів з використанням приладів TruCAM здійснюватиметься на 346 ділянках автомобільних доріг.
У Патрульній поліції нагадали, що перевищення швидкості руху — одна з найпоширеніших причин ДТП з потерпілими та загиблими. Будьте відповідальними на дорозі!
Нагадаємо, в України від 1 листопада змінилися правила щодо обмеження швидкості на дорогах. На тих ділянках доріг, де раніше дозволена швидкість була до 80 км/год, дорожні знаки замінять на нові, які обмежуватимуть швидкість до 50 км/год.
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