На кордоні високий пасажиропотік: яка ситуація на КПП

Найбільше подорожувальників — на КПП з Польщею.
На державному кордоні України із сусідніми країнами пасажиропотік залишається досить високим. Найбільше — з Польщею.
Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Найбільше навантаження спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Хоча зростання пасажиропотоку фіксується на всіх напрямках", — повідомили прикордонники.
За минулу добу прикордонники зафіксували 127 тисяч перетинів державного кордону. Кількість осіб, які в’їхали до України, становить 69 тисяч. Цифри перевищують кількість громадян, які виїхали з країни — 58 тисяч подорожувальників.
Як повідомлялося раніше, українців попередили про черги на кордоні з Польщею. Адже в пунктах пропуску суттєво зросла кількість подорожувальників. Зокрема, на КПП у Львівській області.
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