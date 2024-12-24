На кордоні високий пасажиропотік: яка ситуація на КПП

Найбільше подорожувальників — на КПП з Польщею.

На державному кордоні України із сусідніми країнами пасажиропотік залишається досить високим. Найбільше — з Польщею.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Найбільше навантаження спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Хоча зростання пасажиропотоку фіксується на всіх напрямках", — повідомили прикордонники.

За минулу добу прикордонники зафіксували 127 тисяч перетинів державного кордону. Кількість осіб, які в’їхали до України, становить 69 тисяч. Цифри перевищують кількість громадян, які виїхали з країни — 58 тисяч подорожувальників.

Ситуація на кордоні з Польщею станом на ранок 24 грудня. / Фото: ДПСУ

Черги на кордоні зі Словаччиною. / Фото: ДПСУ

Черги на кордоні з Румунією.

Черги на кордоні з Молдовою.

Черги на кордоні з Угорщиною. / Фото: ДПСУ

Як повідомлялося раніше, українців попередили про черги на кордоні з Польщею. Адже в пунктах пропуску суттєво зросла кількість подорожувальників. Зокрема, на КПП у Львівській області.

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