На окупованих територіях серйозний дефіцит медикаментів - ЦНС

Більшість ліків які доставляють на окуповані території йдуть в шпиталі на потреби окупантів.
Російські загарбники нездатні забезпечити життєдіяльність тимчасово захоплених українських територій, та навіть своїх.
Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
У повідомленні вказується, що на окупованих територіях немає необхідних ліків в аптеках, а ті що є, місцеві жителі називають крейдою.
"Більшість ліків які доставляють на окуповані території йдуть в шпиталі на потреби окупантів. Місцеві отримують медикаменти за надлишковим принципом, а мешканцям села взагалі треба добиратися до райцентрів й це без транспортного сполучення", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що російські загарбники вже третій рік обіцяють, що "життя стає краще", проте це лише елемент пропаганди.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кремлі знов "згадали" радянське минуле і видали чергову вказівку гауляйтерам на тимчасово окупованих українських територіях.
Крім того, ми раніше інформували, що пропагандисти вигадали фейк про дітей в Маріуполі, які "вбивали" окупантів.
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