На окупованих територіях серйозний дефіцит медикаментів - ЦНС

Більшість ліків які доставляють на окуповані території йдуть в шпиталі на потреби окупантів.

Російські загарбники нездатні забезпечити життєдіяльність тимчасово захоплених українських територій, та навіть своїх.

Також читайте Росіяни збільшують кількість моргів на тимчасово окупованих територіях

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні вказується, що на окупованих територіях немає необхідних ліків в аптеках, а ті що є, місцеві жителі називають крейдою.

"Більшість ліків які доставляють на окуповані території йдуть в шпиталі на потреби окупантів. Місцеві отримують медикаменти за надлишковим принципом, а мешканцям села взагалі треба добиратися до райцентрів й це без транспортного сполучення", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що російські загарбники вже третій рік обіцяють, що "життя стає краще", проте це лише елемент пропаганди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кремлі знов "згадали" радянське минуле і видали чергову вказівку гауляйтерам на тимчасово окупованих українських територіях.

Крім того, ми раніше інформували, що пропагандисти вигадали фейк про дітей в Маріуполі, які "вбивали" окупантів.

Читайте також: