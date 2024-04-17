Наземні дрони: на що вони здатні на фронті та в чому їхня головна проблема 

Варто розуміти, що на фронті такі машини найчастіше довго не проживуть.

На будь-якого робота можна встановити ноші та евакуювати поранених з поля бою. Це не найскладніше завдання.

Про це в ефірі "КИЇВ 24" сказав військовослужбовець та експерт з радіотехнологій Сергій Флеш.

Набагато складніше завдання – це встановити турель, наприклад, є українська "Шабля". Це наша унікальна розробка, яка дозволяє автоматизовано ставити різне озброєння на роботів і йти в атаку.

"Це справді як у фільмах про майбутнє. Це роботи з автоматами, що їздять, нападають. І туди ставляться не лише кулемети – туди можуть ставитися і якісь складніші речі типу АГС (автоматичний гранатомет, – ред.), якихось протитанкових систем, це абсолютно можливо", – зауважив військовий.

Тут усе визначається запасом ходу цього робота. І всі повинні розуміти, що на цьому фронті такі роботи найчастіше довго не проживуть, тож має бути мінімізована ціна.

"По суті, як FPV: у них має бути мінімальна ціна та максимальна ефективність. Водночас вони повинні мати достатній запас ходу та забезпечувати прохідність як на гусеницях, так і на колісній базі", – підсумував Флеш.

Раніше у Forbes проаналізували, як змінилася роль дронів за 2 роки війни.

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