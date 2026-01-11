ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
569
Час на прочитання
2 хв

"Не вірте ІПСО – метро працює": соцмережі вибухнули мемами про удар "Орешніком" по Львову

Українські користувачі соцмереж глузують із необізнаності пропагандистів держави-агресорки, яким невідомо, що у Львові не існує метрополітену.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
"Львівське метро"

Згенероване штучним інтелектом зображення "Львівського метро" / © із соцмереж

Після того, як російські медіа та пабліки поширили інформацію про те, що «після удару „Орєшніка“ Львів залишився без метро», соцмережі вибухнули мемами, якими висміюють пропагандистів держави-агресорки.

ТСН.ua зібрав підбірку цих кпинів із неосвічених росіян.

Майже одразу після ракетної атаки з’явилося повідомлення начебто від пропагандистського агентсва «РИА Новости», в якому йшлося: «Після удару „Орєшніком“ Львів залишився без метро».

Цей допис одразу підхопив російський нацблогер Владислав Поздняков, який відомий своєю українофобією та екстремізмом.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Це повідомлення швидко стало об’єктом глузувань, адже у Львові метро ніколи не існувало.

Жарт підхопили навіть українські військові на фронті, які пообіцяли помститися «за львівське метро».

/ © із соцмереж

© із соцмереж

У цьому контексті з’явилися також меми з приводу «львівського морського порту», по якому російська армія, на щастя, «не влучила». Як відомо, біля Львова немає не тільки моря, але й ріки.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Підсумував хвилю мемів іронічний допис від імені «Львівського метрополітену», який користувачі активно поширюють у мережі.

В «офіційній заяві» йдеться, що рух поїздів не припинявся, станції працюють у штатному режимі, а пасажири «нічого не помітили».

/ © із соцмереж

© із соцмереж

У зв’язку з цим користувачів соцмереж просять не поширювати вороже ІПСО.

Як доказ повноцінної роботи львівського метрополітену в соцмережі з’явилися картинки, створені штучним інтелектом, із різних станцій львівського метро.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Нагадаємо, удар балістичною ракетою середньої дальності «Орешнік» по заходу України був спланованою акцією залякування європейських союзників Києва. Ракета влучила в об’єкт на Львівщині, розташований неподалік польського кордону.

Дата публікації
Кількість переглядів
569
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie