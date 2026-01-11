"Не вірте ІПСО – метро працює": соцмережі вибухнули мемами про удар "Орешніком" по Львову

Згенероване штучним інтелектом зображення "Львівського метро" / © із соцмереж

Після того, як російські медіа та пабліки поширили інформацію про те, що «після удару „Орєшніка“ Львів залишився без метро», соцмережі вибухнули мемами, якими висміюють пропагандистів держави-агресорки.

ТСН.ua зібрав підбірку цих кпинів із неосвічених росіян.

Майже одразу після ракетної атаки з’явилося повідомлення начебто від пропагандистського агентсва «РИА Новости», в якому йшлося: «Після удару „Орєшніком“ Львів залишився без метро».

Цей допис одразу підхопив російський нацблогер Владислав Поздняков, який відомий своєю українофобією та екстремізмом.

© із соцмереж

© із соцмереж

Це повідомлення швидко стало об’єктом глузувань, адже у Львові метро ніколи не існувало.

Жарт підхопили навіть українські військові на фронті, які пообіцяли помститися «за львівське метро».

© із соцмереж

У цьому контексті з’явилися також меми з приводу «львівського морського порту», по якому російська армія, на щастя, «не влучила». Як відомо, біля Львова немає не тільки моря, але й ріки.

© із соцмереж

© із соцмереж

Підсумував хвилю мемів іронічний допис від імені «Львівського метрополітену», який користувачі активно поширюють у мережі.

В «офіційній заяві» йдеться, що рух поїздів не припинявся, станції працюють у штатному режимі, а пасажири «нічого не помітили».

© із соцмереж

У зв’язку з цим користувачів соцмереж просять не поширювати вороже ІПСО.

Як доказ повноцінної роботи львівського метрополітену в соцмережі з’явилися картинки, створені штучним інтелектом, із різних станцій львівського метро.

© із соцмереж

Нагадаємо, удар балістичною ракетою середньої дальності «Орешнік» по заходу України був спланованою акцією залякування європейських союзників Києва. Ракета влучила в об’єкт на Львівщині, розташований неподалік польського кордону.