Недитячий підробіток: 14-річний підліток допомагав ухилянтам втекти через Тису – деталі

Підліток мав одержати за свої послуги 1 тисячу доларів.

На Закарпатті 14-річний підліток допомагав групі ухилянтів незаконно переправитися через кордон.

Про це передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Четверо чоловіків планували перепливати Тису. Супроводжував "плавців" 14-річний житель села Вилок.

Затриманими виявилися жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини. За подорож, кожен із них заплатив від 4 до 6 тисяч доларів США. Підліток мав одержати за свої послуги 1 тисячу доларів.

Правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

Раніше у ДПСУ розповіли, чи можуть вручити повістку на кордоні.

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