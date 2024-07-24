Недитячий підробіток: 14-річний підліток допомагав ухилянтам втекти через Тису – деталі

Підліток мав одержати за свої послуги 1 тисячу доларів.
На Закарпатті 14-річний підліток допомагав групі ухилянтів незаконно переправитися через кордон.
Про це передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Четверо чоловіків планували перепливати Тису. Супроводжував "плавців" 14-річний житель села Вилок.
Затриманими виявилися жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини. За подорож, кожен із них заплатив від 4 до 6 тисяч доларів США. Підліток мав одержати за свої послуги 1 тисячу доларів.
Правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.
Раніше у ДПСУ розповіли, чи можуть вручити повістку на кордоні.
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