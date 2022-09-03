Ніхто не боїться росіян: у Міноборони запропонували кращий варіант терміну "русофобія"

У Міноборони України розібралися зі значенням слова "русофобія" і запропонували більш вдалий термін.
Міністерство наголосило, що росіян ніхто не боїться, тому термін "русофобія" не зовсім влучно описує ставлення українців до Росії.
Про це Міноборони написало у Твітері.
"Кремлівські боти продовжують нити про "русофобію". Нагадаймо їм книгу, яку вони постійно ігнорують - словник. Фобія по суті означає страх перед чимось. Але ніхто не боїться росіян і їх армії, що розвалюється. Давайте розберемо наш словниковий запас: не русофобія, а руссо-гоу-хомія (від англійського "go home" - "ідіть додому — ред.)", - наголосили в Міноборони.
Нагадаємо, в австралійському місті Мельбурн з'явився мурал, на якому зображені російський і український солдати, які обіймаються. Однак редакторка журналу Digital War Ольга Бойчак наголосила, що такий підхід є дуже небезпечним, оскільки має на увазі, що миру можна досягти, якщо обидві сторони складуть зброю.
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