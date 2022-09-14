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Окупанти набирають до війська алкоголіків та наркоманів - Генштаб

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Окупанти набирають до війська алкоголіків та наркоманів - Генштаб

Фото: Associated Press

У Росії намагаються хоч якось поповнити резерви ЗС.

Через це не гребують брати до армії засуджених, алкоголіків та наркоманів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі  в Україні та намагається їх компенсувати у різний спосіб. Військове керівництво продовжує пошук бажаючих воювати серед ув’язнених, зокрема в колоніях Тульської області.

"Вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном 3 місяці, для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини термін служби складатиме 6 місяців. Проте жодні контракти із бажаючими не підписуються. Також триває набір, так званих “резервістів” до складу 3-го армійського корпусу", - повідомили у Генштабі.

Серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність. 

Нагадаємо, що у ЗС РФ почали шукати винних у провалі на Харківщині. Репресії чекають на офіцерів через втрачені позиції та техніку.

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