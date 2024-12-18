Окупанти вдарили дроном по Харкову: що відомо про наслідки

Вранці 18 грудня росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Люди не постраждали.

Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо, будо задіяно БПЛА типу "Блискавка". На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", – повідомив мер міста.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару пошкоджено покрівлю будівлі ТРЦ. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, росіяни намагаються перенести лінію фронту якнайближче до Харкова. У небі там цілодобово кружляють цілі зграї розвідувальних та ударних дронів.

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