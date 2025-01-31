Окупанти вдарили по лікарні на Одещині: є постраждалі

Вже третій день поспіль ворог атакує Одещину дронами. У п'ятницю, 31 січня, окупанти вдарили по Чорноморську.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок вибухів постраждали міська лікарня, житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад і вантажівки. Четверо людей отримали поранення, серед яких лікар, який під час атаки проводив операцію.

"Всі поранені у стані середнього ступеня тяжкості. Двоє ушпиталені, інші лікуються амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Через ракетний обстріл частина Чорноморська та його передмість залишилась без електропостачання.

"Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням світла в домівках.Всі інші спеціальні служби працюють над ліквідацією атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україну атакували російські безпілотники. Зранку 31 січня у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

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