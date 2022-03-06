Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з РФ

Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з РФ

Coursera for Campus тепер доступна для всіх українських закладів вищої освіти та студентів.

​Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з Російською Федерацією. Керівництво обох платформ обурене вторгненням військ РФ і повністю підтримує Україну.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у Telegram.

​​Платформа Coursera призупиняє розміщення всього існуючого контенту російських університетів і партнерів із галузі, а також обмежує доступ до курсів, спеціалізацій і ступенів. Російські організації більше не зможуть реєструватися на платформі та розміщувати нові матеріали.

Платформа EdX теж запроваджує санкції та негайно зупиняє публікацію курсів на EdX, які пропонують російські університети.

"Coursera for Campus, за співпраці з МОН, відтепер доступна для всіх українських закладів вищої освіти та студентів. Це означає, що доступ до понад 5200 курсів і 2200 проєктів від провідних університетів і партнерів Coursera надається безкоштовно", - повідомив він.

МОН разом з EdX також працює над наданням безкоштовного доступу до понад 1600 онлайн-курсів і програм від провідних світових установ і компаній на EdX Online Campus.