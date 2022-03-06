Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з РФ

Coursera for Campus тепер доступна для всіх українських закладів вищої освіти та студентів.
Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з Російською Федерацією. Керівництво обох платформ обурене вторгненням військ РФ і повністю підтримує Україну.
Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у Telegram.
Платформа Coursera призупиняє розміщення всього існуючого контенту російських університетів і партнерів із галузі, а також обмежує доступ до курсів, спеціалізацій і ступенів. Російські організації більше не зможуть реєструватися на платформі та розміщувати нові матеріали.
Платформа EdX теж запроваджує санкції та негайно зупиняє публікацію курсів на EdX, які пропонують російські університети.
"Coursera for Campus, за співпраці з МОН, відтепер доступна для всіх українських закладів вищої освіти та студентів. Це означає, що доступ до понад 5200 курсів і 2200 проєктів від провідних університетів і партнерів Coursera надається безкоштовно", - повідомив він.
МОН разом з EdX також працює над наданням безкоштовного доступу до понад 1600 онлайн-курсів і програм від провідних світових установ і компаній на EdX Online Campus.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.