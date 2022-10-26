"Отримував дві зарплати" – ексгенералу СБУ Наумову оголосили ще одну підозру

Посадовець влаштувався до СБУ, при цьому він продовжував очолювати одне із державних підприємств.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому генералу Служби безпеки України Андрію Наумову, який на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років шахрайськими методами заволодів понад 3,2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці встановили, що 2019 року посадовець очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ. Замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, чоловік повідомив працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ.

Підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню, як призваному військовослужбовцю.

Таким чином він одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тис. гривень на місяць), так і в СБУ, а завдані державі збитки склали 3,2 млн гривень.

Ексгенералу СБУ повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

ДБР вже повідомляло Наумову про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем. Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук. За даними слідства, він перебуває на території Республіки Сербії. ДБР скерувало документи на екстрадицію підозрюваного.

2018 року він обіймав посаду директора ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". Встановлено, що на цій посаді він уклав із фіктивним підприємством завідомо економічно невигідний договір. Це спричинило тяжкі наслідки Державному підприємству та було зроблено в інтересах третіх осіб.

Нагадаємо, президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у державній зраді і роботі на Росію. Двигуни компанії виявили у збитих російських вертольотах.

СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ, який перекинув до окупованого росіянами Криму майже 300 одиниць бронетехніки.

У понеділок, 24 жовтня, співробітники НАБУ та САП повідомили про підозру чиновинку Рахункової палати щодо незаконного одержання компенсації за житло.

Читайте також: